港报财经评论: 神龙摆尾,调整浪掀起--经济日报2月6日

神龙摆尾,调整浪掀起 /林瑞芬 欧债疑虑重燃,加上,连串配股活动终确认阻窒港股升浪,恒指昨收报23,148点,跌2.27%.国指更受累中石化 大折让配股而急跌2.82%至11,813,大市成交额877.6亿港元.临近长假期,还以为平淡过渡龙年尾市,但”神龙摆尾”,中石化意外配股起波涛,就顿时令小投资者失神.老实讲,集资区区200多亿港元对中石化来讲不算多,对该股摊薄盈利效力也有限,但配股价衰在大折让,在近月交投淡静下产生一石激起千层浪.港股早已乏力上冲,看淡的投资者放箭成功加多两钱肉紧,利淡消息顿时满天飞,又传港府加码出招压楼市,又传内银股因信贷超标被”约谈”.

先有中国平安 被汇丰以市场溢价2.3%减持,再有高盛以市场折让3%减持工行.今次中石化对配股消息相对激烈,该股昨收8.74港元,跌6.4%,从配股价折让逾9%日深反映,明确启示市场确有吃不消之感,这确认了恒指24,000左右暂为短期顶部.图表分析启示,恒指受制心理关口24,000,昨低开下跌,收报23,148,一举失守自去年11月以来20天平均线,以及自去年9月以来的上升轨,为近期来讲较明确的调整讯号,后市有机会进入反覆调整浪,修正过去5个月以来近5,000点的升幅,已见大市值博有限,不如耐心等待低吸.

至于已入市持货、有丰厚利润者,恒指昨失守23,300为理想止赚/止蚀位,后市两大关键支持位顺势而推下,一是50天线22,880,二是自去年9月19,000左右至2月24,000左右近5,000点的下调0.382倍黄金比率,约至21,900.微观个股早于大市1月初进入调整势头,对大市股指随时有所回调其实做足心理准备,现在顺应民意回落,也不好以为就是已捕捉到大户手影.后市2-3月港股走势恐较难捉摸,好淡元素夹杂,难捕捉在于当大家预期回调跌少少千多点后即心急捞底时,可能才来个更深度调整,反覆到位.大家以为捕捉到调整,掉以轻心,大户亦可以真来急插几段,至少2,000点,一步到位,震到信心再强的持货者都出局.理想的再入市位,认为在22,000以下,至于后市可否达到,暂无法掌握,边走边瞧. 中资股抽水,国指现调整 /余少文 中国石化 突然配股,加上外围股市下挫,累及国企指数跌穿12,000点,不排除续有中资股抽水,惟认为大市可继续上落格局,及可守11,500点.一如昨日所言,最好2月调整,然后等3月上升.虽然A股先跌后升,但中石化配股,部分内银股过度放贷被警告以及外围下挫,国企指数昨日开市已跌穿12,000点,全日跌343点或2.8%,收11,913点,以点数计算是去年3月上旬以来最大单日跌幅.如以百分比计算则是去年5月中以来最大单日跌幅,昨日成交额235亿港元,成分股中以中石化跌幅最大,单日跌6.4%,收8.74港元,只有25只主板H股能逆市上升.红筹指数跌63点或1.4%,收4,630点,成交额65亿港元.

中石化跌幅大是因为突然宣布配股,配售28.5亿股,每股作价8.45港元,集资所得约240亿港元会用作一般运营资金,而其昨日未完成配股,暂守配股价.只是中石化过去全年盈利都以百亿元人民币为单位,2010年和2011年盈利都超过700亿元人民币,彭博料中石化2012年盈利约603亿元人民币,盈利虽倒退,但去年首三个月已赚419亿元人民币,折合港港元约520亿元,都高出今次集资额一倍以上.即使是去年截至9月底止的手头现金也有149亿元人民币,惟较2011年减少103亿元人民币,但早前发行300亿元人民币可换股债券,长期负债只有468亿元人民币,资金需求应该不大.

若然中石化资金需求不大下还要集资,国指升至12,000点出现调整并不出奇,加上工商银行 和中国平保 等策略性股东减持工行和平保,不排除续有中资股会被减持,对大市短期或多或少带来阴霾.只是认为国指可以继续1月以来的上落市走势,短期支持位11,700点,一旦失守料可守50天平均线,故短期不太担心.至于翻查中石化沽空纪录,见到中石化上周的沽空额以及占国企沽空的比重都偏高,或是春江鸭所为,若然获配股,自然可以获利.当然,市场估计中石化抽水目的是买母公司上游项目资产,但认为若然买母公司资产,可以在通告提及,故即使要买母公司资产也不可能在短期落实,在缺乏可预见的利好消息下,股价反弹力度只会一般,至少要等中石化完成配股后才有机会.