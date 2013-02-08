《即时观点10》中国1月进出口同比增速均高于预期,今年外贸或优于去年

路透北京2月8日 - 中国海关周五公布,今年1月出口同比增长25%,高于路透调查中值17%;进口同比增长28.8%,亦高于预期的23.3%.

当月贸易顺差为291.5亿美元,路透调查中值为顺差220亿美元.

经季节性调整后,1月出口同比增长12.4%,进口增长3.4%.

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主要数据:

* 出口同比增长25%,路透调查中值为增长17%

* 进口同比增长28.8%,路透调查中值为增长23.3%

* 贸易顺差至291.5亿美元,路透调查中值为顺差220亿美元

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以下为分析师评论:

--华创证券研究所副所长 华中炜

1月中国出口同比增长25%,较去年12月上升10.9个百分点,环比下降6个百分点.圣诞节过后,历年1月出口较12月均会出现季节性环比回落,但由于春节错位因素,今年1月工作日有22个,较去年同期多5个,从而导致今年环比降幅远小于去年同期的14个百分点,较低的基数推升了当月同比大幅上升.

基本面层面,美欧及主要新兴市场国家年初PMI制造业指数回升,海外需求回暖也对1月出口具有真实的拉动效应,同期韩国、台湾和越南出口也同比回升.

受国内投资需求持续回暖的推动,铁矿石，煤炭等大宗商品的进口增速明显反弹,推动整体进口增速回暖迎春.近期原油价格的攀升也在一定程度上推动进口增长.

--联讯证券宏观分析师 杨为敩：

由于春节的错月因素,使得1月的进出口增速有大幅增长,但若用季调后的值进行考虑的话,出口和进口增速比12月增速小幅减缓,但仍高于我们预期,首先,由于去年11月和12月的增速波动较大,若将两个月放在一起考虑的话,出口增速和进口增速分别为8.48%和2.98%,1月的增速比这个水平出现一定程度的加快.出口的加快主要是由于外围经济环比1月显着好转造成的,据我们的观测,美国和欧洲经济先行指标出现明显上移,而随着国内经济的企稳复苏,进口亦出现了显着加快.

从我们的判断,今年的全球循环模式仍维持09年的路径,即中国基建投资溢出效应—发达国家经济拉动—消费迂回—出口好转.进口可能会率先见底,并且增速优于出口.

--日信证券宏观分析师 陈乐天:

进出口增速的大幅回升,基本反映了春节导致的基数效应.出口的回升,除了基数效应之外,海外需求的好转也有所贡献.到了2月份,这种基数效应与1月份相反,反映在进出口增速上,相比1月份,会有较大幅度的回落.

--招商证券宏观经济研究主管 谢亚轩:

1月份进出口增长较快,主要还是基数原因,此外春节前能报关的要赶着报,可能也会提前反映2月份的情况.往后看2,3月,尤其是2月,顺差可能会减少,甚至出现逆差也是有可能的.

从国际收支角度来看,中国应该会在较长时间保持经常项目顺差,但资本和金融项目会有波动,去年国际收支趋于平衡的情况,今年不一定会延续.经常项目的可持续性不是简单的周期性因素,它与一国的储蓄率和国际分工等结构性因素有关,结构性更强一些.从更长的时间来看,中国所处的大格局不变,经常项目顺差还是保持的.资本项目受周期性因素影响会更大一些,波动大,这也是为什么中国要先放开经常项目,再逐步放开资本和金融项目的原因.

--民生证券宏观经济分析师 张磊:

1月出口增速快速回升主要受到去年基期春节因素影响,2013年1月份较2012年1月多出5个工作日,剔除工作日影响后,出口增速并未见显着好转.外围需求乏力仍是制约出口回暖的根本原因,欧美结构性财政减赤对投资及消费的压制短期内仍会存在.

1月进口受到国内节日需求增加及稳增长举措对部分基础性原材料的需求增加影响,但需要关注的是进口原材料价格上升对总进口额的影响.微观企业层面产成品去库存仍然延续,需求动力仍然较为脆弱,存货周转尚未显着改善,微观层面需求仍然有待改善.

--中国建设银行宏观经济学家 张涛:

1月份进出口数据中,考虑到工作日较去年多,以及美国经济的好转等因素下,出口数据符合预期;但是进口数据要好于预期,表明去年四季度以来企业的补库存还在延续,从中采PMI的库存指数来看,1月份升至50.1%,也证实了此点.但是未来能否保持势头,尚待观察,因为中采PMI和汇丰PMI在1月份再次出现分化.

同时贸易顺差的高位保持,可能使得去年四季度以来,外汇占款逆转态势得到一定程度的缓解,但需要观察资本项目的情况,如果资本项目的逆差情况也得到缓解,那么外汇占款的态势将导致央行管理流动性压力的缓解.

--东方证券策略分析师 邵宇:

数据乐观可能不光是季节因素,也有海外经济转好的影响.去年9月以来量化宽松和美国财政压力的缓解,对海外市场的产出和需求都有所刺激.目前来看中国今年的外贸形势好于预期.

今年的外贸顺差还有可能进一步扩大.因为不光是贸易本身的作用,还有外部流动性宽松导致热钱流入新兴市场国家的因素,这也会给国内通胀形势带来压力.

--浙商证券宏观分析师 郭磊:

进出口数据都略强于我们的预期,这让我们更坚信了前期观点:2013年出口处于从2012年的谷底向合理趋势值回归的过程.而进口的强势更值得乐观,它进一步验证了库存周期的假设,即随着被动去库存进入末端,内需动能已经实现了明显的恢复;随着3月份之后主动补库存阶段的到来,内需将进一步强劲.

当然,想要强调的另外一个重要逻辑是:由于节日因素、基数效应和天气的综合影响,1-2月份历来是数据波动期,所以,对于我们判断中国经济来说,1-2月份数据在效果上无法证实、亦无法证伪.下一步的关键里程碑是3月份的工业、出口和房地产销售数据,其好坏将对2012年的市场预期产生根本影响.

--交通银行金融研究中心高级宏观分析师 唐建伟:

今年1月的贸易数据大幅高于预期,关键在于去年1月的基数比较低.去年春节在1月份,所以1月的工作日很少,导致去年1月的贸易数据很低.这样今年1月的同比数据就显得非常高.

目前看欧美经济的复苏态势比较好,基本都处于稳定的弱复苏状态,可以预期今年欧美市场对中国出口的拉动会好于去年.而从去年四季度开始,中国的经济也企稳回升,企业预期好转,开始从去库存的状态进入到补库存.因此,今年对进口的需求或持续回升.此外,中国政府为了减少贸易顺差,应会推出鼓励进口政策.我们预期,今年进口的增幅会高于出口.

总体来看,今年中国的进出口形势将略好于去年.我们维持今年出口同比增长8.5%,进口增长10%的预期.

--国海证券宏观及固定收益分析师 王维:

进出口数据皆超出市场预期,主要受到季节性因素及今年和去年春节错位因素共同作用影响,预计数据短期冲高之后下月有望回落,外汇占款数额将进一步上升.汇率方面有望延续小幅升值趋势,波动性不会太大.

--华宝信托宏观分析师 聂文:

1月出口还是挺高的,相当不错.预计13年全年的进出口增速都在5-10%左右,12.4%的季调增速还是挺高的.进口增速比预期稍微低一些,但也还好.

目前来看今年的出口情况很可能好于预期,因为中国出口历来与OECD领先指标保有一致性,近几个月该指标一直在回升,发达国家经济正稳步改善.进口要看国内需求,如果出口超预期的话,进口也会逐步改善.

预计今年的贸易顺差会比去年稍微少一些,去年去库存化的过程,今年是补库存的过程.

海关宣布按月公布人民币计价的贸易数据金额,显示出人民币国际化的推动进程.但这些都还是配置阶段,给人们一个慢慢习惯的过程,离真正的国际化还远得很.

--中信建投宏观经济分析师 胡艳妮:

1月进出口数据比预期要好,主要是季节性因素,扣除季节因素,出口12.4%,进口3.4%的增幅还算是在预期之内,进出口增长恢复主要是对东盟和香港进出口增长比较快,但进口增幅较缓主要受国际大宗商品价格的影响.

预计2月份进出口数据会比较差,从去年四季度至今数据可看出中国经济已有所企稳,但还要看2月数据,料今年外需会有所恢复,主因国际贸易已触底走上复苏之路,预计今年进出口谨慎乐观,进出口都保持两位数的增长,比去年略高.

--交银证券宏观经济分析师 李苗献

1月份出口好于预期,这在一定程度上反映了随着美国经济的复苏,中国出口有所好转,但不可过于乐观,因为今年1月出口的超预期也包含春节因素(去年春节在1月份),估计全年出口增长10%左右.

1月进口增长比市场预期好,但基本符合我们预期的30%.1月进口同比的反弹主要是春节因素引起的,高增长不具有持续性,由于去年2月份基数较高,估计今年2月进口同比会出现负增长,全年估计增长10%.

--国开证券宏观经济分析师 杜征征:

出口数据明显高于我们此前的预期.去年1月份适逢春节假期,所以考虑春节因素和世界经济缓步回暖迹象,1月进、出口数据同比增速都高于预期,但2月份可能将有所回落.我们预计今年出口全年同比增幅在9%左右的水平,进口有望达到8%上下,好于去年.

预计今年人民币兑美元将呈现微幅升值,这主要是受到国内经济企稳回升支撑以及海外宽松货币政策推动.

--上海证券宏观分析师 胡月晓:

外贸数据明显好于市场预期.这与中国以消费品为主的出口结构有关,也说明欧美实体经济自2012年走稳以来,经济运行平稳趋势在延续.在总商品价格变化不大的情况下,进口增速主要受投资品变化的影响,进口增速即使在季节调整后,与去年比也有很大的上升,说明中国的内在经济活力也在增强.

外贸数据说明,国内外经济都已然走出低谷,延续平稳态势,国际贸易复苏格局将延续.

全年进出增速或将保持同步增长趋势,全年目标10%今年超过可能性较大.但顺差仍将与去年持平.

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇

数据超预期,但我建议把1,2月数据合并看,可以对工作日进行调整.过往经验也体现出口相对于投资和消费更大的波动性.我个人还是持偏谨慎的态度.

今年全年进出口将比2012年有所改善,但大幅改善可能性不大.因为世界经济仅略有好转,各国的货币战也可能对中国不利.我们预计全年进出口增速可能均在8-9%左右.

--东方证券策略分析师 邵宇:

数据乐观可能不光是季节因素,也有海外经济转好的影响.去年9月以来量化宽松和美国财政压力的缓解,对海外市场的产出和需求都有所刺激.目前来看中国今年的外贸形势好于预期.

今年的外贸顺差还有可能进一步扩大.因为不光是贸易本身的作用,还有外部流动性宽松导致热钱流入新兴市场国家的因素,这也会给国内通胀形势带来压力.

--安信证券宏观经济分析师 尤宏业

1月份公布的数值普遍高于预期,主要是1月受季节性因素扰动比较大,这个实际值比预期高或低都是正常的,通常1月和2月合并起来看更反映实际情况,更有价值.

从全球贸易看,今年1月外部经济的情况比预想要好,展望未来,中国的外贸环境应该也比预期更为乐观一些.

相关背景:

--中国商务部发言人沈丹阳称,今年外贸形势仍然严峻,争取全国外贸增速与GDP的增速大体上保持同步,进一步稳定和扩大国际贸易的份额.

--中国商务部部长陈德铭称,2013年中国经济总体向好,国内消费和投资有望保持稳步增长,尽管还有一些不确定因素,吸收外商直接投资(FDI)规模仍可望与去年基本持平.

--中美贸易顺差一直是人民币升值压力的主要来源,不过中国社会科学院最新报告指出,中国贸易结构中加工贸易比重较大,国外产生的附加值比例较高,使传统方法计算的贸易顺逆差绝对额偏大,中美贸易顺差规模尤其被高估.