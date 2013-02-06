《港报快速浏览》--2月6日报摘,社评及财经评论****

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
欲取得相关消息,请在括号内代码按两下滑鼠左键,即可读取所需新闻内容. --------------------------------报纸摘要------------------------------------- 《香港报摘》--信报2月6日 《香港报摘》--经济日报2月6日 《香港报摘》--其他报纸重要消息2月6日 ----------------------------------社评-------------------------------------- 港报社评: 楼市风险逐浪高,调整心态降需求--信报2月6日 港报社评: 欧猪半瘫未癒,股市震荡非危机--经济日报2月6日 港报社评: 应拨乱反正全面研议,助单双非童融入香港--明报2月6 日 港报社评: 解决北区学额,参考治水货经验--星岛日报2月6日 港报社评: 加快公屋项目,满足基层需求--文汇报2月6日 ---------------------------------财经评论------------------------------------ 港报财经评论: 神龙摆尾,调整浪掀起--经济日报2月6日 港报财经评论: 资金潮易乐极生悲--信报2月6日 -----------------------------------其他-------------------------------------- 中国报摘 台湾报摘 如果您在读取查看上述报导时遇到︰"数据无法提供"(Data not available)时,欢迎致电路 透各地服务热线(Help Desk): 亚洲客户服务中心: 0800222090 北京客户服务中心: 108006110050
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。