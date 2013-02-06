《香港重要政经日程》--2月6日-2月14日

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
==================今日重要政经消息=================
2月6日(周三)
-- 恒生指数公司季度检讨.
-- 凯德商用 公布全年业绩.
-- 中信国际电讯 公布全年业绩.
-- 恒力商业地产 公布全年业绩.
-- 金界控股 公布全年业绩.
-- 中芯国际 公布第四季度业绩.
--09:30 长城科技 在中国举行股东特别大会.
--10:00 新创建 股东特别大会.
*--14:45 香港海关回顾2012年工作记者会.
--15:00 生物动力 股东特别大会.
--15:00 中国金石 股东特别大会.
*--16:30 中信国际电讯 全年业绩记者会.
==================近期重要政经消息==================
2月7日(周四)
-- 公布1月份外汇储备资产数字.
-- 旭辉控股 公布全年业绩.
-- 廖创兴企业 公布全年业绩.
-- 宏利金融 公布全年业绩.
-- 金沙中国 公布全年业绩.
-- 思佰益 公布第三季业绩.
-- 融达控股 公布第三季业绩.
--10:00 凯德商用 公布全年业绩记者会.
--10:00 汇通天下 股东特别大会.
--10:30 侨雄能源 股东特别大会.
--11:30 金界控股 公布全年业绩记者会.
*--13:00 香港税务学会对新一份财政预算案提出建议记者会.
2月8日(周五)
-- 香港生力啤 公布年报.
-- 新华汇富金融 公布中期业绩.
-- 联合基因集团 公布中期业绩.
--10:00 新鸿基公司 股东特别大会.
--11:00 高银金融 股东特别大会.
--15:00 中国燃气 股东特别大会.
--16:30 首都创投 股东特别大会.
*2月11至2月13日(周一至周三)
-- 农历新年假期,金融市场休市.
*2月14日(周四)
-- 川盟金融 公布第三季业绩.
-- 中国3D数码 公布中期业绩.
-- 明基控股 公布第三季业绩.
-- 天马娱乐 公布中期业绩.
注:1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 梁慧仪)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。