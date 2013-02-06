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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 11:11 BJT

《香港重要政经日程》--2月6日-2月14日

==================今日重要政经消息=================

2月6日(周三)

-- 恒生指数公司季度检讨.

-- 凯德商用 公布全年业绩.

-- 中信国际电讯 公布全年业绩.

-- 恒力商业地产 公布全年业绩.

-- 金界控股 公布全年业绩.

-- 中芯国际 公布第四季度业绩.

--09:30 长城科技 在中国举行股东特别大会.

--10:00 新创建 股东特别大会.

*--14:45 香港海关回顾2012年工作记者会.

--15:00 生物动力 股东特别大会.

--15:00 中国金石 股东特别大会.

*--16:30 中信国际电讯 全年业绩记者会.

==================近期重要政经消息==================

2月7日(周四)

-- 公布1月份外汇储备资产数字.

-- 旭辉控股 公布全年业绩.

-- 廖创兴企业 公布全年业绩.

-- 宏利金融 公布全年业绩.

-- 金沙中国 公布全年业绩.

-- 思佰益 公布第三季业绩.

-- 融达控股 公布第三季业绩.

--10:00 凯德商用 公布全年业绩记者会.

--10:00 汇通天下 股东特别大会.

--10:30 侨雄能源 股东特别大会.

--11:30 金界控股 公布全年业绩记者会.

*--13:00 香港税务学会对新一份财政预算案提出建议记者会.

2月8日(周五)

-- 香港生力啤 公布年报.

-- 新华汇富金融 公布中期业绩.

-- 联合基因集团 公布中期业绩.

--10:00 新鸿基公司 股东特别大会.

--11:00 高银金融 股东特别大会.

--15:00 中国燃气 股东特别大会.

--16:30 首都创投 股东特别大会.

*2月11至2月13日(周一至周三)

-- 农历新年假期,金融市场休市.

*2月14日(周四)

-- 川盟金融 公布第三季业绩.

-- 中国3D数码 公布中期业绩.

-- 明基控股 公布第三季业绩.

-- 天马娱乐 公布中期业绩.

注:1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 梁慧仪)

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