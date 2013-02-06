欧元汇率: 法国总统奥朗德呼吁采取稳定的欧元政策

路透法国斯特拉斯堡2月5日 - 法国总统奥朗德周二呼吁欧元区为欧元汇率设置中期目标,并推进就业政策以免让选民大失所望.

但奥朗德在对欧洲议会主旨演说中所做的呼吁,立刻遭到德国的反对,德国不同意干预汇市,并称欧元区应着重让经济更有竞争力.

奥朗德称,欧洲国家应就"实际可行的"欧元中期汇率达成一致.

"欧元区必须通过各国领袖和政府决定中期汇率."他在发表演讲后的记者会中说.

"如果有(奥朗德今天所做呼吁)这样的趋势,斯洛伐克政府准备支持任何将有助经济增长和欧洲本身的提议."斯洛伐克总理Robert Fico在伯拉第斯拉瓦对记者表示.

然而,对欧元强势的疑虑不太可能争取到德国等国的支持.德国强烈反对以任何形式干预汇率,且值此大选年,也极想限制该国对欧洲提供的金融贡献.

在奥朗德发表评论前不久,德国经济部长罗斯勒在巴黎被问及欧元议题时告诉记者:"目标必须是提升竞争力,而非削弱欧元."

外界益发相信欧元区债务危机最糟的时期已经过去,这种信念扶助欧元兑美元近几周来升至约1.35,不过部份分析师认为这样的涨幅很容易就可能发生逆转.

"这不是说由外部来替欧洲央行设定一个目标,央行是独立的,而是说要对国际货币体系进行必要的改革."奥朗德说.

有些人指责美国和日本等一些国家利用货币政策来引导汇率走势.在欧元区若出现任何干预主义的迹象,都会遭德国的抵制.而且除非看到欧元升值对经济造成重大冲击,否则欧洲央行不太可能认真盘算改弦易辙并考虑降息.