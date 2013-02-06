台湾债市: 公债RP利率持稳,关注人民币业务开办后的吸金效应

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透台北2月6日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周三持稳,今日有214亿台币台积电 公司债交割,不过整体市况仍旧平稳,由于券商多交易至今日,因此资金落点均已跨到年后,利率未有变化.
针对农历年后利率可能的走势,一券商调度人士认为,一般预料,以目前资金浮滥的状况,年后RP利率或许有调降空间.但还是要看央行冲销的力道,以及人民币业务开办后,资金池间的移转速度而定.
"我觉得人民币这块是个变数,要观察."她说.
人民币业务在台湾起跑,央行周二表示,目前已有45家银行完成与清算行的开户手续,今日起开办人民币业务.
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.69-0.71%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%,同于上日.
交易商指出,本周紧缩因素尚有周五400亿台币的两年公债102/4期交割.(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。