台湾债市: 公债RP利率持稳,关注人民币业务开办后的吸金效应

路透台北2月6日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周三持稳,今日有214亿台币台积电 公司债交割,不过整体市况仍旧平稳,由于券商多交易至今日,因此资金落点均已跨到年后,利率未有变化.

针对农历年后利率可能的走势,一券商调度人士认为,一般预料,以目前资金浮滥的状况,年后RP利率或许有调降空间.但还是要看央行冲销的力道,以及人民币业务开办后,资金池间的移转速度而定.

"我觉得人民币这块是个变数,要观察."她说.

人民币业务在台湾起跑,央行周二表示,目前已有45家银行完成与清算行的开户手续,今日起开办人民币业务.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.69-0.71%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%,同于上日.