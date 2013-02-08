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货币新闻 | 2013年 2月 8日 星期五 10:23 BJT

中国金属:1月未锻造铜及铜材进口35.1万吨,上月为34.1万吨

路透北京2月8日 - 中国海关周五公布,1月未锻造铜及铜材进口35.1万吨,上月为34.1万吨.

海关随后将公布其他金属产品的进出口数据.(完) (发稿 李然; 审校 曾祥进)
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