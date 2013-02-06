中国债市: 新发短融利率与估值持平,NAFMII取消发行利率加点开始实行

路透上海2月6日 - 路透数据 显示,在中国银行间市场交易商协会(NAFMII)本周起取消短融、中票发行利率在估值基础上加点之后,首批发行的AA+和AA评级短期融资券,票面利率均持平于相应收益率估值,原来20-25个基点(bp)的加点已随之不见.

不过本周一交易商协会发布的估值明显上行,有数家主承销商向路透表示,在本周上报估值时,已将取消加点的因素考虑在内,因此可说估值实质包含了部分利率保护;相较当初根据交易商协会给出明确点差定价,此次发行方式似乎有"换汤不换药"之嫌.

银行间市场交易商协会周一发布最新非金融企业债务融资工具定价估值显示,本周信用债收益率估值一至五年的中短端涨势明显,七年及以上品种则走势较为平稳.

上周据三位消息人士透露,银行间市场交易商协会(NAFMII)拟取消短期融资券和中期票据的发行利率下限,初步计划于周一(2月4日)起开始执行.目前由于短融和中票发行利率下限的存在,一定程度上导致一二级市场出现价差.

此前交易商协会对AA及以上评级,期限在一至五年的短期融资券和中期票据,规定其发行利率必须在每周定价估值基础上加一定点数,以维持一二级市场利差.AA-评级和七年及以上期限品种的估值结果不作为定价指导,仅供市场成员参考.

以下为本周二簿记建档的各短融明细如下:

发行人 金额 期限 主体 主承销商 票面利率 本周交易商 票面利率 此前协会指导

(亿元) (月) 评级 协会估值 较估值增减(bp) 应加点(bp) ------------------------------------------------------------------------------------------

漳州九龙江建设 10 12 AA 民生银行 4.68% 4.68% 0 +25

中信国安集团 20 12 AA+ 中信证券 4.43% 4.43% 0 +20

农业银行

云天化集团 20 12 AA+ 中国银行 4.43% 4.43% 0 +20

南京中电熊猫 10.5 12 AA+ 建设银行 4.43% 4.43% 0 +20

信息产业集团 平安银行

中纺集团 10 12 AA+ 北京银行 4.43% 4.43% 0 +20

一年期品种中,重点/超AAA评级信用产品发行利率,此前在估值基础上指导加点为10个bp,AAA评级为15个bp.

短期融资券和中期票据的票面利率多以簿记建档方式确定.2009年该类产品一度出现发行利率过低,上市后二级市场收益率上涨,导致发行和交易受挫.随后,交易商协会为不同期限、等级的债务融资工具设定利率发行下限,并根据市场走势适时调整,以保证发行和交易的顺畅.