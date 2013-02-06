台湾央行: 273天期国库券决标贴现率0.663%,高于预期

路透台北2月6日 - 台湾央行周三代财政部标售273天期国库券,其决标贴现率为0.663%,高于市场预期的0.65%附近.

央行表示,标售者加权平均投标贴现率为0.616%,区间为0.520-0.663%.

此期国库券投标总额为亿台币,发行金额为200亿,投标倍数为3.13倍,高于上一期标售同天期国库券的2.51倍.

该期国库券为足额发行,将在周四交割,到期日为2013年11月7日.

以下为2012年以来国库券发行细节:

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

2013年

2月 6日 273 200 0.663 3.13

1月18日 182 250 0.630 2.62 2012年

12月13日 182 300 0.618 2.60

11月30日 364 300 0.700 2.00

11月26日 273 300 0.650 2.51

10月29日 182 300 0.630 3.32

9月 5日 91 150 0.630 4.56

8月13日 364 200 0.780 3.96

7月24日 273 300 0.770 2.91

6月21日 364 250 0.834 3.34

4月30日 182 250 0.835 4.01

4月19日 91 300 0.800 2.43