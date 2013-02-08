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货币新闻 | 2013年 2月 8日 星期五 10:26 BJT

中国钢铁:1月铁矿砂及其精矿进口6,554万吨,低于上月--海关

路透北京2月8日 - 中国海关周五称,1月铁矿砂及其精矿进口6,554万吨,上月为7,094万吨.

海关并称,1月进口钢材110万吨,上月为104万吨.(完) (发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
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