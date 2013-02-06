中国债市动态: 现券交投集中在短端,节后资金预期稳定买盘仍算踊跃

路透上海2月6日 - 中国银行间市场周三现券交投仍多集中在短期限,收益率稳中略降.虽然今日流动性略显紧张态势,但节后资金预期较稳定,场内多头继续占据上风,不过相比一级市场的热络,二级买盘主要集中在短券,长端则仍门庭冷落,交投稀疏.

"今天短端买盘力量仍然很强,短融、三年左右的中票,成交活跃."上海一商业银行交易员称.

他指出,节日因素导致今日资金面略偏紧,但对节后资金预期向好,机构不惧加仓,"尤其短的,这一个月收益率蹭蹭往下走了有20个点(bp)吧,今天下得虽然不多,但只要有人出,不愁没人收."他称.

一级市场今日仍延续暖意,财政部七年期续发固息国债中标收益率低于预期;该交易员指出,虽然一级行情一定程度带动二级七年左右利率债买盘,但成交并不多,而如10年等更长期限品种,机构的需求极为淡静.

业内人士周三透露,中国财政部稍早招标的300亿元人民币七年期续发固息国债,中标收益率为3.4304%,略低于市场预测均值3.46%.