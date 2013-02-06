中国债市动态: 现券交投集中在短端,节后资金预期稳定买盘仍算踊跃

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透上海2月6日 - 中国银行间市场周三现券交投仍多集中在短期限,收益率稳中略降.虽然今日流动性略显紧张态势,但节后资金预期较稳定,场内多头继续占据上风,不过相比一级市场的热络,二级买盘主要集中在短券,长端则仍门庭冷落,交投稀疏.
"今天短端买盘力量仍然很强,短融、三年左右的中票,成交活跃."上海一商业银行交易员称.
他指出,节日因素导致今日资金面略偏紧,但对节后资金预期向好,机构不惧加仓,"尤其短的,这一个月收益率蹭蹭往下走了有20个点(bp)吧,今天下得虽然不多,但只要有人出,不愁没人收."他称.
一级市场今日仍延续暖意,财政部七年期续发固息国债中标收益率低于预期;该交易员指出,虽然一级行情一定程度带动二级七年左右利率债买盘,但成交并不多,而如10年等更长期限品种,机构的需求极为淡静.
业内人士周三透露,中国财政部稍早招标的300亿元人民币七年期续发固息国债,中标收益率为3.4304%,略低于市场预测均值3.46%.
剩余期限约2.22年的国债120007券 今日早盘成交价对应收益率3.0690%,上日尾盘为3.0700%.(完) (发稿 丁淑琴; 审校 曾祥进)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。