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货币新闻 | 2013年 2月 8日 星期五 10:27 BJT

中国大豆:1月进口大豆478万吨,低于上月--海关

路透北京2月8日 - 中国海关周五公布,中国1月进口大豆478万吨,低于上月的589万吨.(完) (发稿 李然; 审校 曾祥进)
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