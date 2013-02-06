中国汇市: 人民币早盘下跌,客盘结汇持续涌入升值预期不见减弱

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
* 人民币即期早盘下跌
* 客盘结汇意愿强烈
* 大行购汇助成交随中间价保持平稳
* 人民币升值预期未变
路透北京2月6日 - 人民币兑美元即期 周三早盘随中间价走低.交易员表示,近日人民币随中间价走弱后,使得一些结汇客盘持续进入,但大行购汇也频现身影,使得即期成交价随中间价走势大体保持平稳.
上海一城商行交易主管说,近期从客盘来看,无论是即期和远期都仍以结汇占上风,并未因中间价回软而出现逆转."目前客户对人民币的升值预期非常非常强,这还是受到国内经济复苏的支撑."
他认为,中间价这几天回软只是央行为了顺应周边货币的跌势,后期贬幅应该有限,总体会保持稳定,而且等日圆和韩元止跌后可能会再度走升.
上海一股份行交易员也认为,从目前结汇需求来看,如果没有大行购汇,人民币可能会很快涨停.
北京时间12:06,人民币兑美元即期报6.2319元,上日收报6.2294元.今日人民币兑美元中间价 为6.2881元,上日中间价为6.2850元.
韩元 周三盘初几近持平,韩国官员发表言论之后韩元跌落日高.此前韩国企划财政部一官员称,韩国外汇当局密切关注日圆/韩元汇率.
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3186/26,上日尾盘为6.3180.
北京时间12:09,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2130/60元,上一交易日尾盘报6.2113元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
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人民币外汇期权 (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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