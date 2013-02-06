中国货币市场: 主要回购利率多大涨,机构借隔夜过渡静待明逆回购扶助

路透北京2月6日 - 中国银行间资金市场周三早盘主要期限质押式回购利率 多继续大涨.市场人士表示,春节现金备付需求仍在持续大额"抽水"流动性,不过近期央行全力维系市场流动性合理充裕的言行,令机构流动性预期乐观,故在当前资金阶段性紧张时,其更倾向于拿隔夜资金过渡,然后用周四公开市场逆回购接续.

"昨天逆回购做了那么大量,大家有点松懈,没想到今天这么紧,大家都不怎么出,"华东地区一银行交易员称,"今天大家都借隔夜滚动补下资金缺口,明天投逆回购!"

北京一大型银行交易员亦表示,机构更加倾向于短期资金过渡,进而接续周四性价比更高的跨节逆回购资金供给,而七天期回购的相对价格不高,融出方拆出意愿很淡,故流动性的紧张更多地体现于短端;总体资金面情况,"还行,还能过,远没到过不下去的地步."

业内人士周三透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报逆回购和正回购需求,其中逆回购期限为14天,正回购为91天.央行公开市场周二进行了4,500亿元人民币14天期逆回购,操作量创单日新高.春节长假将至,节日现金需求逐渐进入高峰,加之周二恰逢存款准备金例行调整日,亦对资金有所分流,央行为缓流动性压力遂加力投放.

中国今年春节假期为2月9日至15日.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:20 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中：隔夜 3.6149 3.2646 +35.03

七天 3.7036 3.3768 +32.68

14天 4.2022 4.0640 +13.82

上海证交所质押式回购利率

其中：隔夜 4.2650 3.6750 +59.00

七天 6.6400 7.0000 -36.00

14天 3.6100 3.6150 -0.50

回购定盘利率

其中：隔夜 3.5900 3.2600 +33.00

七天 3.6900 3.3100 +38.00

14天 4.1400 4.0600 +8.00

shibor

其中：隔夜 3.5960 3.2500 +34.60

七天 3.6960 3.3380 +35.80

三个月 3.8929 3.8913 +0.16