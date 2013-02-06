台湾央行:共发行1,587亿台币存单,存单发行余额大减564.4亿

路透台北2月6日 - 台湾央行周三公布,今日共发行1,587亿台币存单,若相较存单到期金额期2,151.4 亿,存单发行余额大减564.4亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币) 30天期 0.87 1,451 91天期 0.93 105 182天期 1.05 31

央行上日共发行146亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,661.8亿台币.