台湾央行:共发行1,587亿台币存单,存单发行余额大减564.4亿

国际油市：亚洲500ppm柴油现货价差处在小幅升水区间
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。
路透台北2月6日 - 台湾央行周三公布,今日共发行1,587亿台币存单,若相较存单到期金额期2,151.4 亿,存单发行余额大减564.4亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币) 30天期 0.87 1,451 91天期 0.93 105 182天期 1.05 31
央行上日共发行146亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,661.8亿台币.
拆款中心资料 显示,修正后周二超额准备为负119亿台币;累计超额准备为负111亿台币,加计前期1%的超额准备为1,316亿台币(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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