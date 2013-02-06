奥巴马计划春季访问以色列

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿2月5日 - 美国白宫周二宣布，美国总统奥巴马计划今年春季访问以色列、约旦河西岸和约旦。这引发外界憧憬美国或重新推动重启长期停滞的巴以和谈。

这将是奥巴马自担任总统以来首次访问以色列，表明奥巴马有意将中东问题视为第二任期的优先任务之一。中东局势动荡不安，伊朗与西方的核谈陷入僵局，叙利亚亦处于血腥的内战中。

白宫没有透露奥巴马此次访问的具体日期。以色列Channel 10电视台援引华盛顿未具名消息人士报导称，奥巴马将于3月20日开始对以色列进行访问。

奥巴马选择将以色列作为第二任期首个外访的国家，将为他及以色列总理内塔尼亚胡提供修复美以关系的机会。

美国白宫及以色列总理办公室称，奥巴马同内塔尼亚胡1月28日通电话，对奥巴马即将进行的访问事宜进行了磋商。

“（奥巴马）总统开始第二任期，以色列组建新政府，这些都为美以重申双方深厚持久的关系、商讨解决包括伊朗和叙利亚等共同关心的问题提供了契机，”白宫称。

内塔尼亚胡办公室仅称，两国领导人对以色列新的联合政府组建完成后的访问事宜进行了磋商。

白宫发言人卡尼称，奥巴马还将访问约旦西岸并会见巴勒斯坦领导人，之后还会对约旦进行访问。约旦国王阿卜杜拉届时可能与奥巴马进行会面。(完)