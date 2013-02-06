联合国就朝鲜践踏人权敦促调查领导人责任

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦2月5日 - 联合国朝鲜人权状况特别报告员达鲁斯曼（Marzuki Darusman）周二发布报告，可能令朝鲜(北韩)领导人因该国境内发生的强奸、虐待、处决、随意逮捕和绑架事件，受到联合国就其个人责任展开调查。

报导称，应该将朝鲜“残酷、系统化且大范围”践踏人权的行径在联合国人权委员会和联合国大会曝光。

“应就此类践踏人权行径，对（朝鲜）相关机构及个人应承担的责任展开调查，尤其要对危害人类的罪行进行调查，并以适当方式建议朝鲜当局和国际社会采取进一步行动，”报告指出。

此类建议并不具有约束性，不太可能引起朝鲜领导人金正恩的重视。但这些建议理论上可提供充足的法律依据，使联合国安理会可向国际刑事法庭（ICC）对朝鲜发出指控。

就像联合国调查叙利亚人权状况一样，这样的举动可能遭到中国的否决，但从脱北者和难民等处收集到的大量信息，朝鲜践踏人权可能已是不容辩驳。

路透看到一封签署日期为1月28日的信件显示，朝鲜拒绝让达鲁斯曼检查其人权纪录，称他扮演角色是“针对朝鲜政治对抗和阴谋的产物”。

“‘特别报告员’无非就是一个提线木偶，代表的是像美国、日本和欧盟成员国等心怀恶意的幕后操纵者，”信件说道。这封信的署名是朝鲜常驻联合国大使宋世平（So Se Pyong）。(完)