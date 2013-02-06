香港房地产: 金管局称关注市场发展,有需要时会推出楼市新措施

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透香港2月6日 - 对于近日市场传出香港政府将于本周五前再出招压抑炽热的楼市,金管局副总裁阮国恒周三表示,不会对市场传言做回应,但当局会时刻关注市场发展,有需要时会推出新的措施.
"任何措施都有可能推出,但我们不会对市场传言做出回应."他在金管局银行业回顾与展望的记者会上称.
被问到什么时候才有必要"出招"时,阮国恒回应说,很难去画一条线,也没有特定的参数可以公开,当局考量的因素很多.
金管局总裁陈德霖周一出席立法会会议时表示,香港家庭负债占本地生产总值(GDP)的比例于去年底已升至59%,迫近2002年60%的历史高位,香港楼价已经与实体经济及市民收入脱节,假如经济周期逆转及失业人数增加,将增加银行信贷风险.他并重申有需要时会推出新一轮的收紧按揭措施.
自2009年10月至去年9月,金管局已先后推出五轮逆周期措施,收紧物业按揭贷款,以及降低主要收入非来自本港的人士的按揭成数.而去年9月的最近一轮措施,更首次收紧拥有多过一套房人士的按揭申请,并对新造按揭贷款的年期设定上限为30年.(浏览香港政府近年推出的稳定楼市措施,请点选 )
业内人士表示,金管局仍有不少空间可以推出措施.
"例如之前的二套房(收紧按揭)措施,当中有相当大的空间可以让金管局调节."中原按揭经纪董事总经理王美凤表示.
她指出,上一轮措施并不是将所有第二套房或以上的按揭成数降低,而只是针对主要收入非来自本港的人士.只要按揭申请人的供款与入息比率仍达到金管局的规定,即40%,以及通过利率压力测试,仍然可按物业价值所适用的最高成数获得按揭.
"所以金管局仍然可循这两方面引伸扩大,例如再降供款与入息比率上限,以及加大压力测试.甚至乎连第一套房按揭都有机会调节."王美凤称.
瑞银的报告称,香港的楼价已连续三周录得每周约1%的升幅,今年以来楼价累计已升2.6%,这已引起了政府的注意.该行相信,新一轮的楼市措施可能与收紧按揭贷款有关,包括针对投资者及购买高价物业买家,增加他们的首付比例.(完) (记者 毕晓雯/梁慧仪; 审校 张喜良)
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