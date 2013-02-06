版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 13:29 BJT

澳洲股市: 随美股反弹上扬,金融股领涨

路透悉尼2月6日 - 澳洲股市周三在金融股带动下上涨0.8%,此前美国股市受企业财报强劲的提振反弹.

银行股扬升,Westpac banking Corp 领涨,升0.8%.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数 收高38.3点至4,921点.上日下跌0.5%.(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪; 审校 程琳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐