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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 13:51 BJT

《汇市简讯》美元/日圆上涨,94处选择权障碍在望

0533GMT

* 美元兑日圆的卖单仍挂在选择权障碍94.00下方,该水准上方挂有停止单

* 95.00处挂有大型期权

* 买单上移至93.50附近,从此处往下一路挂有买单

* 市场可能会持续逢高卖出日圆.(完)

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