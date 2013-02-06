《汇市简讯》澳元处于守势,澳元/美元停止单遭触发

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
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* 澳元/美元在亚洲时段触发1.0360和1.0350下方的停止单,一度跌至1.0345 的低点
* 在澳元下滑之际,澳洲当地出口商买盘约在1.0370美元承接
* 澳元/新西兰元遭遇卖盘,欧元/澳元则有买盘
* 遇澳元/美元反弹至1.0375-1.0400,澳元空方伺机重新建立澳元/美元空仓
* 目前1.0400附近有强劲卖盘,下方停止单在1.0340和1.0300下方.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪; 审校 杜明霞)
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