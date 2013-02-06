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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 13:52 BJT

《汇市简讯》澳元处于守势,澳元/美元停止单遭触发

0530GMT

* 澳元/美元在亚洲时段触发1.0360和1.0350下方的停止单,一度跌至1.0345 的低点

* 在澳元下滑之际,澳洲当地出口商买盘约在1.0370美元承接

* 澳元/新西兰元遭遇卖盘,欧元/澳元则有买盘

* 遇澳元/美元反弹至1.0375-1.0400,澳元空方伺机重新建立澳元/美元空仓

* 目前1.0400附近有强劲卖盘,下方停止单在1.0340和1.0300下方.(完)

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