台湾汇市: 台币微幅收贬,封关日前区间盘整可能性较高

* 出口商抛汇卖压重 * 外资亦有汇入 * 明日主要交投区料落29.400-29.600 路透台北2月6日 - 台币兑美元 周三收盘小贬3.7分.交易员认为,今天出口商抛汇卖压偏重及部分 外资汇入,令台币盘中交投基调偏升,然因日圆维持弱势整理,致央行引导台币微幅收贬,料周五封关日前以盘整 的可能性较高. 汇银人士指出,由于汇市封关前交割结算日的考量,今天出口商抛汇卖压较为沉重,推升台币走强,明后天出 口商将只剩零星卖压,料台币在封关日前维持在29.500附近盘整. 目前交易员对台币后市多空论调并陈,但对短线台币区间则有所共识,普遍预料封关日前台币在29.400-29. 600的区间盘整. "不会抱太多部位过年,风险太大!"一本地银行交易员说. 台股加权指数 周三收扬0.25%,报7,906.65点;外资及陆资今日在台股买超45.94亿台币,累计连续八 日买超达511.59亿. 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,美元/台币一个月天期溢价幅度缩小至平盘附近,六个月天 期折价幅度则略有扩大,看升台币的氛围略微增温. 日圆兑美元和欧元周三跌至33个月低点,在日本央行将引入更温和派的总裁来推行积极宽松措施的预期下, 投资人纷纷抛售日圆. 新兴汇市部分,印尼卢比周三下跌,受本地进口商的美元需求影响,而印尼央行敦促国内放款业者利用境内 市场作为卢比远汇的指标,称本地市场的美元流动性更高. 本周余日重要事件及数据包括周三稍晚英国央行举行货币政策会议;周四台湾1月进出口数据、英国央行利 率决议、欧洲央行利率决议、美联储总裁谈话及周五中国PPI、CPI与进出口贸易数据、澳洲央行公布季度货币 政策声明. 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.622 29.585 29.476-29.622 29.590 7.94 6.78 元太外汇经纪公司 29.530 29.512 29.479-29.545 29.544 3.79 4.07 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/0.015 0.010/0.020 美元/台币六个月期 -0.185/-0.165 -0.175/-0.155(完)