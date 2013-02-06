版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 15:01 BJT

表格: 外资及陆资在台股买超74.82亿台币,连续八日买超

路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资今日在台股买超74.82亿台币,累计连续八日买超达511.59亿;上日修正后为买超46.67亿台币.

三大法人今日合计买超67.53亿台币,上交易日修正后为买超45.35亿台币.

以下为本月以来三大法人每日的买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

2/6 +74.82 -2.41 -4.88 +67.53

2/5 +46.67r +2.37 -3.69r +45.35r

2/4 +80.73 +9.96 -7.43r +83.27r

2/1 +61.30r +4.95 +1.19r +67.44r 本月累计 +263.52 +14.87 -14.80 +263.59

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70

参看相关细节,请点选

here

参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐