表格: 外资及陆资在台股买超74.82亿台币,连续八日买超

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资今日在台股买超74.82亿台币,累计连续八日买超达511.59亿;上日修正后为买超46.67亿台币.
三大法人今日合计买超67.53亿台币,上交易日修正后为买超45.35亿台币.
以下为本月以来三大法人每日的买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
2/6 +74.82 -2.41 -4.88 +67.53
2/5 +46.67r +2.37 -3.69r +45.35r
2/4 +80.73 +9.96 -7.43r +83.27r
2/1 +61.30r +4.95 +1.19r +67.44r 本月累计 +263.52 +14.87 -14.80 +263.59
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
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