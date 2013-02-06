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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 14:26 BJT

新兴汇市: 印尼央行将重申NDF禁令,盼活络境内远汇市场

路透雅加达2月6日 - 印尼央行发言人Difi Johansyah周三表示,印尼央行打算致函商业银行,重申不允许境外卢比无本金交割远期外汇(NDF)交易的当前禁令,并敦促它们利用境内卢比远汇市场.

"NDF是不允许的,因为这类交易没有基础标的资产...这封信是重申禁令,提醒银行不要从事NDF,"Difi Johansyah称.

"我们赞同银行利用当地远期汇率....我们希望境内远汇市场未来流动性提高,可以做为基准,"他并称.(完) (编译 张若琪; 审校 侯向明)

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