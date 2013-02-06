新兴汇市: 印尼央行将重申NDF禁令,盼活络境内远汇市场

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透雅加达2月6日 - 印尼央行发言人Difi Johansyah周三表示,印尼央行打算致函商业银行,重申不允许境外卢比无本金交割远期外汇(NDF)交易的当前禁令,并敦促它们利用境内卢比远汇市场.
"NDF是不允许的,因为这类交易没有基础标的资产...这封信是重申禁令,提醒银行不要从事NDF,"Difi Johansyah称.
"我们赞同银行利用当地远期汇率....我们希望境内远汇市场未来流动性提高,可以做为基准,"他并称.(完) (编译 张若琪; 审校 侯向明)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。