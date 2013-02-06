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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 18:13 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月6日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人   注册金额  拟发规模  期限       发行日     主承销商  主体评级  起息日   上市日 
           (亿元)    (亿元)   (月)                                     (缴款日) 
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*南方航空    100        5      6      2/7簿记建档   兴业银行    AAA      2/8      2/16
  
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
   发行人   注册金额 拟发规模   期限     发行日      主承销商 主体评级  起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)    (月)                                  (缴款日) 
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*建投能源     10       5        12   2/18簿记建档    浦发银行    AA     2/20      2/21
                                          农业银行
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*辽宁成大     27      10        12   2/18簿记建档    中国银行    AA     2/19      2/20
                                          建设银行
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山东黄金集团  20      20        12   2/17簿记建档    交通银行    AAA    2/18      2/19
                                                     浦发银行
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

  发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商  主体评级   起息日  上市日 
            (亿元)    (亿元)   (年)                                   (缴款日)   
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暂无
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
=========================================================================================
暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日    主承销商   债项评级   起息日  上市日
            (亿元)   (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无
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   注:*代表新增.(完)

 (整理 康熙泽；审校 边竞)

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