《汇市简讯》欧元/日圆在欧洲开盘前下滑,遭多头获利了结

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
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* 欧元/日圆下滑,据称原因包括多头了结获利及持仓调整
* 欧元/日圆从美元/日圆升破94.00后所及高点127.71下滑,跌向127.00
* 仍高于亚洲盘初的回档低位126.87,在127.00下方仍有买气
* 交易员停止单在126.85下方及126.00.(完) (编译 蔡美珍; 审校 丁琦)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。