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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 14:47 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆在欧洲开盘前下滑,遭多头获利了结

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* 欧元/日圆下滑,据称原因包括多头了结获利及持仓调整

* 欧元/日圆从美元/日圆升破94.00后所及高点127.71下滑,跌向127.00

* 仍高于亚洲盘初的回档低位126.87,在127.00下方仍有买气

* 交易员停止单在126.85下方及126.00.(完) (编译 蔡美珍; 审校 丁琦)

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