中国央行: 经济企稳基础还不稳固,要特别关注未来物价的影响

国际油市：亚洲500ppm柴油现货价差处在小幅升水区间
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。
路透北京2月6日 - 中国人民银行周三发布2012年四季度货币政策报告称,国内经济企稳的基础还不够稳固;而当前物价对需求扩张仍比较敏感,需要特别关注预期变化可能对未来物价产生的影响.
刊登在央行网站的报告表示,将继续实施稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性,增强前瞻性、针对性和灵活性.保持合理的市场流动性,引导货币信贷及社会融资规模平稳适度增长.
上述报告并称,要着力优化信贷资源配置,加强存量信贷资产的结构调整;进一步提高中央银行市场利率调控水平,强化价格型传导和调控机制.
"进一步完善人民币汇率形成机制,增强人民币汇率双向浮动弹性."报告指出.
欲浏览更多信息请点选中国央行网站(here年第四季度货币政策执行报告.pdf)(完) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。