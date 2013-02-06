中国央行: 经济企稳基础还不稳固,要特别关注未来物价的影响

路透北京2月6日 - 中国人民银行周三发布2012年四季度货币政策报告称,国内经济企稳的基础还不够稳固;而当前物价对需求扩张仍比较敏感,需要特别关注预期变化可能对未来物价产生的影响.

刊登在央行网站的报告表示,将继续实施稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性,增强前瞻性、针对性和灵活性.保持合理的市场流动性,引导货币信贷及社会融资规模平稳适度增长.