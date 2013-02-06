中国股市: 沪综指近一年来首现八连涨,金融股助大盘再创九个月新高

国际油市：亚洲500ppm柴油现货价差处在小幅升水区间
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。
路透上海2月6日 - 中国股市沪综指周三收市略涨,并再创九个月收盘新高.分析师指出,昨日领涨的房地产及基建类股出现回调,但券商保险等金融股再度雄起,大盘得以在高位窄幅调整,成交再度萎缩,最终股指录得近一年来首度八连涨.
沪综指 收报2,434.477点,涨1.347点或0.06%,此前收盘高点是去年5月8日的2,448.884点;此前八连涨记录则是去年2月17-28日创下的.上海A股今日成交额为1,041亿元人民币,较上日的1,267亿元减少近两成.
"(此前)已经连续七天上涨,技术上是应该回调了.但是总有力量进来护盘,大盘有点拒绝调整的味道,说明整体走势还是蛮强的."华泰证券分析师周林指出.
上证180金融指数 收升1.09%,中国平安 收涨4.21%,报52.78元.
沪深300指数 收升0.15%,报2,775.844点.沪深300指数2月合约 尾盘报2,786点,涨0.25%,成交量为280,567手.(完)
中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。