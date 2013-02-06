台湾金融: 期交所与欧洲期货交易所合作,年底台指期和选择权将在欧洲上市

路透台北2月6日 - 台湾期货交易所周三与欧洲期货交易所(Eurex)签署合作意向书(Letter of Intent),台湾期货交易所的指标商品--台股期货<0#TX:>和台指选择权 的每日到期期货商品,有望在第四季时在欧洲期货交易所挂牌.

这是台湾证券/期货交易所第一次与国外的交易所进入实质的业务合作.

台湾期交所董事长范志强表示,欧洲的交易时间会从台湾的期货市场收盘后开始,这也算是另一种盘后交易,目前暂订时间为台湾时间下午4时到凌晨4时.他也预计,台股期货和台指选择权有望在今年底11-12月间挂牌上市,但仍要看双方主管机关核准的进度.

"衍生性商品交易所竞争激烈,近几年来不是并购,就是商品互挂,我们与Eurex合作第一步,是先挂出以台股期货及台指选择权为标的的每日到期期货商品,接下来也朝向EUREX商品在期交所挂牌方向规划."范志强说.

香港交易及结算所有限公司 周五公告称,与伦敦金属交易所(LME)签订框架协议,拟以13.88亿英镑(或166.73亿港元)现金收购这家已有135年历史的交易所,将藉助LME在基础金属交易的优势,满足中国市场日益增长的交易需求.

范志强也说,台股期货和台指选择权在欧洲市场挂牌,有助提高期交所商品在欧洲交易的能见度.此外,他也表示,未来将挂牌的两项商品采实物交割,每日到期的未平仓部位将会移转回台湾,对增加未平仓量及交易将有帮助,可增加台湾期货市场的深度及广度.

欧洲期货交易所集团(Eurex Group)为德国交易所集团 的成员,业务涵盖欧美衍生性商品,能源商品,债券及附条件交易和结算服务,而欧洲期货交易所(Eurex Exchange)与其他六家的交易所合资组成欧洲期货交易所集团.(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)