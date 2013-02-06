台湾经济指标预测--2月7日至2月27日

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 2月4日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/7 1600 出口 1月 +23.15% +9.0% * 2月18日当周 2/23 1610 经常帐 第四季 -- 顺差116.4亿美元 * 2月25日当周 2/26 0830 季调失业率 1月 -- +4.22% 2/26 1600 外销订单 1月 -- +8.5%(年变动率) 2/27 1600 工业生产 1月 -- +2.39% 2/27 1600 M2货币总计数 1月 -- +3.67% * 3月4日当周 *3/5 1610 外汇存底 2月底 -- 4,065.57亿美元 *3/5 0830 消费者物价指数(CPI) 2月 -- +1.15% -- -- 国内生产总值(GDP) 第四季统计值 -- +3.42%(概估值) -- -- 央行理监事会议 第一季 -- 重贴现率1.875% * 参看全球经济数据相关资料,可点选 * 参看台湾经济数据相关资料,可点选 ;相关新闻请点选
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路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。