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债券 | 2013年 2月 6日 星期三 15:18 BJT

欧元债市: 德债期货盘初小涨,稍晚德债标售料获强劲买需

交易商称,好于预期的数据给欧元区带回一些乐观情绪,但低评级债券以及避险的德债将迎来波动期.

一交易员称,"(二线国家)有极其不好的预兆,(意大利和西班牙)债券昨日表现不错,但是西班牙即将要标债."

0703GMT,德债期货 走高7个跳动点至142.27.

德国计划今日稍晚发售最高达40亿欧元的债券.(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 田建华; 审校 张若琪)

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