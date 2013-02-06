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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 15:21 BJT

台湾债市: 极度清淡中封关,小龙年操作以美债马首是瞻

路透台北2月6日 - 台湾债市周三在极度轻淡的交投中,为龙年操作画下句点.五年券102/2殖利率微幅收高
,因美国10年公债殖利率又弹到2%之上,且台股以小幅上涨作收.
    
    农历春节期间,债市有长达11天的时间无法交易,交易商提醒,期间应该关注以美债为首的国际盘走势,若10
年公债殖利率稳稳站上2.0%关卡,台债在18日新春开红盘时,料将面临调整压力.此外,人民币业务今日起在台湾
开办,吸金效应到底如何,也将是中期的观察重点.   
    
    "人民币(对台债)的不确性蛮高的,从银行纷纷开出2.5-3%的偏高利率来看,吸金效果真的会出现."一大型
证券商交易员说.
    
    另一票券商交易员则称,人民币业务才刚开办,各家银行当然会卯足劲吸收存款.但对于台币资金池的影响,
可能要观察三个月到半年才准确."但我的确有点担心台债."
    
    台湾本地银行周三起全力拥抱人民币业务,多家银行祭出高利率奇招来吸引民众存放人民币,其中更不乏三
个月天期定存利率3.5%或是第三个月定存利率6.66%的高利率.  
    
    美国10年期公债价格周三在亚洲时段几无变动,但10年期公债收益率(殖利率)守在2%上方,因美国股市昨日
反弹扶助削弱了公债的吸引力.10年期美国公债价格 持稳,收益率约为2.005%.周一10年期美债收益
率一度升至2.059%,为去年4月以来最高.   
    
    台湾股市周三封关日收高0.3%,加权股价指数 收涨19.71点,至7,906.65点,金融保险类指数 
跳升1%. 
          
             收盘价                    涨跌幅     报价(%)         区间(%)      成交值
    年期       期别                    (基点)                                (亿台币)
       5      102/2                     +0.45      0.9050   0.9030-0.9050         3.5
      10      102/6                     +0.30      1.2130   1.2130-1.2175         2.0
    交易商也提及,金管会副主委李纪珠在确定转任中华邮政董事长后,接受媒体采访时表示,首要任务就是积
极解决高达5兆台币邮政储金,以及7,000亿保险业务资金的投资去化管道.倘若真能改变现状,料对债市筹码过
度集中的结构问题造成影响.
    
    "之前邮局也为了这问题,在报纸上与金管会吵了好几天...这新的人事安排,的确很微妙."一交易员说.
    
    据柜买中心的统计,已挂牌的公债、公司债及金融债和受益凭证等合计总市值近7兆台币,其中中华邮政持
有的公债/公司债等固定收益商品,即达1.5兆台币.由于中华邮政买进公债后多持有到到期,在市场流通筹码受
限下,交易商难有发挥空间. 
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       101/8                     没有成交
         20       102/3                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10       101/9                       1.1965
          5       102/2                       0.9050
          2       101/3                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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