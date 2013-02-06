台湾债市: 极度清淡中封关,小龙年操作以美债马首是瞻

路透台北2月6日 - 台湾债市周三在极度轻淡的交投中,为龙年操作画下句点.五年券102/2殖利率微幅收高 ,因美国10年公债殖利率又弹到2%之上,且台股以小幅上涨作收. 农历春节期间,债市有长达11天的时间无法交易,交易商提醒,期间应该关注以美债为首的国际盘走势,若10 年公债殖利率稳稳站上2.0%关卡,台债在18日新春开红盘时,料将面临调整压力.此外,人民币业务今日起在台湾 开办,吸金效应到底如何,也将是中期的观察重点. "人民币(对台债)的不确性蛮高的,从银行纷纷开出2.5-3%的偏高利率来看,吸金效果真的会出现."一大型 证券商交易员说. 另一票券商交易员则称,人民币业务才刚开办,各家银行当然会卯足劲吸收存款.但对于台币资金池的影响, 可能要观察三个月到半年才准确."但我的确有点担心台债." 台湾本地银行周三起全力拥抱人民币业务,多家银行祭出高利率奇招来吸引民众存放人民币,其中更不乏三 个月天期定存利率3.5%或是第三个月定存利率6.66%的高利率. 美国10年期公债价格周三在亚洲时段几无变动,但10年期公债收益率(殖利率)守在2%上方,因美国股市昨日 反弹扶助削弱了公债的吸引力.10年期美国公债价格 持稳,收益率约为2.005%.周一10年期美债收益 率一度升至2.059%,为去年4月以来最高. 台湾股市周三封关日收高0.3%,加权股价指数 收涨19.71点,至7,906.65点,金融保险类指数 跳升1%. 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 +0.45 0.9050 0.9030-0.9050 3.5 10 102/6 +0.30 1.2130 1.2130-1.2175 2.0 交易商也提及,金管会副主委李纪珠在确定转任中华邮政董事长后,接受媒体采访时表示,首要任务就是积 极解决高达5兆台币邮政储金,以及7,000亿保险业务资金的投资去化管道.倘若真能改变现状,料对债市筹码过 度集中的结构问题造成影响. "之前邮局也为了这问题,在报纸上与金管会吵了好几天...这新的人事安排,的确很微妙."一交易员说. 据柜买中心的统计,已挂牌的公债、公司债及金融债和受益凭证等合计总市值近7兆台币,其中中华邮政持 有的公债/公司债等固定收益商品,即达1.5兆台币.由于中华邮政买进公债后多持有到到期,在市场流通筹码受 限下,交易商难有发挥空间. 年期 期别 收盘价 30 101/8 没有成交 20 102/3 没有成交 15 102/1 没有成交 10 101/9 1.1965 5 102/2 0.9050 2 101/3 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)