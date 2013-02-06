台股业绩: 宏达电1月合并营收为155.4亿台币,同比减3.5%

国际油市：亚洲500ppm柴油现货价差处在小幅升水区间
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。
路透台北2月6日 - 台湾智慧型手机大厂--宏达电 周三公布,1月合并营收为155.4亿台币,较上年同期的161.08亿减少3.5%.
宏达电日前预估,第一季营收500-600亿台币,较上季的600亿持平至衰退16.7%,第一季预估毛利率在21-23%左右,营业净利率(operating margin)预估约为0.5-1.0%.
宏达电今日收高2.07%,报271.5台币;加权股价指数 则收高0.25%.(完) 参考相关细节,可点选宏达电网站,网址为(www.htc.com/tw/investor/) 参看宏达电新闻,请点选 (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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