台股业绩: 宏达电1月合并营收为155.4亿台币,同比减3.5%

国际油市：亚洲500ppm柴油现货价差处在小幅升水区间

路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。