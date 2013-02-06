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货币新闻 | 2013年 2月 6日 星期三 15:31 BJT

台股业绩: 宏达电1月合并营收为155.4亿台币,同比减3.5%

路透台北2月6日 - 台湾智慧型手机大厂--宏达电 周三公布,1月合并营收为155.4亿台币,较上年同期的161.08亿减少3.5%.

宏达电日前预估,第一季营收500-600亿台币,较上季的600亿持平至衰退16.7%,第一季预估毛利率在21-23%左右,营业净利率(operating margin)预估约为0.5-1.0%.

宏达电今日收高2.07%,报271.5台币;加权股价指数 则收高0.25%.(完) 参考相关细节,可点选宏达电网站,网址为(www.htc.com/tw/investor/) 参看宏达电新闻,请点选 (记者 董永年; 审校 林高丽)

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