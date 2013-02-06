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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 15:34 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初日圆空头冲劲再现

0701GMT

* 美元兑日圆上涨0.3%,澳元兑美元下跌0.5%,欧元兑美元下跌0.1%,亚洲股市走强

* 美元兑日圆冲破94.00,触及94.08高点;欧元/美元在1.3550之前有买盘

* 日本央行总裁白川方明提早离职消息令日圆遭逢全面卖压,日经指数创四年新高

* 澳洲零售数据欠佳引发澳元/美元的停损卖盘,1.0375-1.0400现卖压沉重(完)

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