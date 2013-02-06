中国债市: 利率互换变动不大,短期关注点转向周五公布的经济数据

路透上海2月6日 - 中国人民币利率互换 周三变动不大,尽管长假前资金面趋紧带动回购利率持续上行,但因只是季节性短期波动,对IRS影响有限,而周五即将公布的1月经济数据,成为短期内市场的主要关注点.

交易员并指出,如果1月数据没有大的意外,IRS节前总体波动幅度应较为有限,接下来的走势还需关注未来全球经济形势以及风险资产的走向等因素.

"感觉今天没有什么变化,成交比较少,周五上午(经济数据公布后)应该会动一动,"上海一银行交易员称.

银行间资金市场周三主要期限质押式回购利率 多继续大涨.市场人士表示,春节现金备付需求仍在持续大额"抽水"流动性,不过近期央行全力维系市场流动性合理充裕的言行,令机构流动性预期乐观,故在当前资金阶段性紧张时,其更倾向于拿隔夜资金过渡,然后用周四公开市场逆回购接续.

中国国家统计局及海关将于周五(8日)公布1月工业品价格指数(PPI)、居民消费价格指数(CPI)、进出口贸易数据等数据路透调查结果显示,受去年春节落在1月导致CPI基数较高影响,1月中国CPI同比涨幅料出现暂时回调,降至2%.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 -------------------------------------------------------------------------------------- 周三 3.1080/ 3.2180 3.1275/ 3.2100 3.4325/ 3.5250 3.7425/ 3.8350 3.7460/ 4.0100 周二 3.1320/ 3.2340 3.1225/ 3.2100 3.4375/ 3.5233 3.7392/ 3.8300 3.7420/ 4.0080 -------------------------------------------------------------------------------------- 变动 -0.0240/-0.0160 +0.0050/ 0.0000 -0.0050/+0.0017 +0.0033/+0.0050 +0.0040/+0.0020

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.