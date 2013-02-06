台湾货币市场: 短率稳于区间,外商银提供流动性令供需基本平衡

* 外商银资金仍多

* 部分本地银行有拆入需求

* 短率仍稳

路透台北2月6日 - 台湾银行间短率周三稳于区间.尽管年关资金需求上升,但因近期外商银行的资金仍偏多,提供部分本地银行拆入的需求,在资金供需基本平衡下,短率持平.

交易人士表示,本周五(8日)将有1,000亿台币的364天期央行存单到期,若是央行当日不做积极冲销,则银行的准备数字可能就会在随后的九日休假中快速累积.

"这两天钱没有那么多了,不过听说过二天后外商的一年期存单到期,他们又会多起来,"一位拆入较多的大型银行资金调度人员说.

至2月5日为止,央行公布累计通货发行数达1兆(万亿)7,703亿的历史新高.台湾央行一位业务局相关人士估计,因应农历新年的来临,今年通货发行数估计将增加近4,000亿台币,较去年的4,300亿台币略少一些.而通货发行额高峰将落在1.8兆-2兆间.

台湾央行将于本周五(8日)标售例行性的364天期存单,年后首个交易日(18日)交割.

本地时间15:50银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.385%,上日在0.386%.今日区间在0.295-0.420%,上日在0.295-0.43%.

一周(2-7天)拆款区间则在0.388-0.45%,上日在0.370-0.42.

台湾货币市场因农历春节假期将于本周五封关,18日恢复交易.

**短票利率也不变**

短票市场方面,票券商指出,市场资金有些分配不均,部分大型银行钱很多,但也有些本地银行缺钱.但大致而言,农历年后到期的短票利率大致不变,区间仍同上日在0.72-0.73%.

台湾央行周三存单到期2,151.4亿台币,发行金额待稍晚公布.

本周央行存单到期总额为8,806亿台币;本周余日的存单到期情况为:周四294亿以及周五2,427.5亿台币.

拆款中心资料 显示,修正后周二超额准备为负119亿台币;累计超额准备为负111亿台币,加计前期1%的超额准备为1,316亿台币.

**公债RP利率持稳**

公债10天期附买回(RP)利率持稳,今日有214亿台币台积电 公司债交割,不过整体市况仍旧平稳,由于券商多交易至今日,因此资金落点均已跨到年后,利率未有变化.

针对农历年后利率可能的走势,一券商调度人士认为,一般预料,以目前资金浮滥的状况,年后RP利率或许有调降空间.但还是要看央行冲销的力道,以及人民币业务开办后,资金池间的移转速度而定.

"我觉得人民币这块是个变数,要观察."她说.

人民币业务在台湾起跑,央行周二表示,目前已有45家银行完成与清算行的开户手续,今日起开办人民币业务.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.69-0.71%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%,同于上日.