版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 09:18 BJT

中国公开市场: 今日进行4,100亿14天逆回购,本周净投放6,620亿

路透上海2月7日 - 业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行总额4,100亿元人民币14天期逆回购操作.据路透计算,央行公开市场本周将净投放6,620亿元,净投放规模创单周新高.

央行公开市场周二进行了4,500亿元14天期逆回购,操作量创单日新高.春节长假将至,节日现金需求逐渐进入高峰,加之当日恰逢存款准备金例行调整日,亦对资金有所分流,央行为缓流动性压力遂加力投放.

2012年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至今,则只滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格 (完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐