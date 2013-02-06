香港金融: 去年贷款受中资企业拖累仅增9.6%,零售银行净息差止跌回升

路透香港2月6日 - 香港金管局周三表示,2012年香港金融机构的全部贷款增速为9.6%,较前年减逾过半,主因中资企业贷款规模缩减.而全港零售银行的净息差在连续数年下滑后首度回升至1.36%.

金管局强调今年的工作重点时表示,将加强对住宅按揭贷款和与内地相关业务风险的监管;加强资金来源及流动资金风险管理;加强对资本充足率监管.

"去年贷款减速主要是受内地企业贷款减少的影响,内地企业借美元贷款也主要用在内地,但去年内地的美元流动性充裕,香港借美元的利率优势不明显."金管局副总裁阮国恒在新闻会上表示.

数据显示,2011年香港贷款增速为20.2%,去年仅为9.6%;其中住宅按揭贷款增速为8.4%,与前年相当.但前三季的中资企业贷款仅增13%,前年则增近43%.

去年,受中国央行入场干预减少、人民币升值压力减弱等多重因素的影响,中国境内的美元流动性异常宽裕,银行间市场上的各期限美元拆借水平都降至低位.以一年为例,去年9月仅为1.3%左右,是2009年以来的低位.

自2007年以来,香港零售银行净息差已连续数年呈下跌趋势,但去年出现止跌回升,达1.36%.