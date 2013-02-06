《台湾新债》中油今年借款总额将达570亿台币,发债规模料低于去年--消息

路透台北2月6日 - 一位接近公司的消息人士周三表示,由于去年仍亏损逾300亿台币,且为购买海外油气权益,台湾中油 预计今年长短期借款总额将达570亿台币,维持去年逾500亿的高水位.

该人士并对路透称,虽然尚未有明确规划,不过台湾中油今年公司债发行规模会比去年的359亿台币减少.

"今年发行会比去年少一些,长期举借以何种方式,可以再规划."她说.

该人士指出,台湾中油将于3月举行董事会,届时会有较为明确的整体计画.

台湾中油自去年起,因可发行无担保公司债,省去了银行担保费用,因此扩大发行规模,分别在3月与7月下旬分别标售公司债,总计发行额度达359亿台币,较2011年的168亿明显增加.

中油与台电都属台湾大型国营事业,信用良好,都被市场视为是"类公债",而中油因发债筹码少,对市场的诱因更高,一般都会较台电公司债的订价略低.(完)