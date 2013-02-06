日本个股: 本田汽车将投资6.73亿美元于泰国建新厂和扩建

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透曼谷2月6日 - 日本本田汽车 的泰国分支周三称,计划投资逾200亿泰铢(6.73亿美元)在泰国兴建新组装工厂并扩大现有设施,以开发泰国强劲的内需和出口.
声明稿指出,约171.5亿泰铢将用于在东部的巴真府(Prachinburi)兴建新厂,年产能将达12万辆,料自2015年开始营运.
另29.1亿泰铢将用来扩建中部大城府(Ayutthaya)的现有工厂,该处在2011年曾遭受严重洪灾侵袭.
声明称,2015年两处工厂合计年产能将达42万辆.(完) (编译 张若琪; 审校 田建华)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。