日本个股: 本田汽车将投资6.73亿美元于泰国建新厂和扩建

路透曼谷2月6日 - 日本本田汽车 的泰国分支周三称,计划投资逾200亿泰铢(6.73亿美元)在泰国兴建新组装工厂并扩大现有设施,以开发泰国强劲的内需和出口.

声明稿指出,约171.5亿泰铢将用于在东部的巴真府(Prachinburi)兴建新厂,年产能将达12万辆,料自2015年开始营运.

另29.1亿泰铢将用来扩建中部大城府(Ayutthaya)的现有工厂,该处在2011年曾遭受严重洪灾侵袭.