《离岸人民币综述》台湾业务起跑外热内冷,期待企业户扩资金池

* 银行高利率抢市,反应平平

* 约需一季时间观察企业户开户意愿

* 银行间市场人民币需求高,但流动性仍存疑

* 农历年后红包行情是否发酵待观察

路透台北2月6日 - 台湾离岸人民币业务周三正式开门揽客.相对媒体及金融界抢搭风潮大作文章,金融集中区台北市街头的银行的客户则多在忙着换台币新钞迎农历年,真正存人民币定存的民众单一分行至中午仍只有个位数.往后力道能否渐次发酵,正是金融界的隐忧.

"本来预期应该像iPhone 5开卖一样排队来开户,但没想到只有小猫两三只."一外资银行中层主管说.

一名上海商业银行台北某分行的外汇部门专员坐在柜台后方,中午用饭时分没有很多客户,看起来并不特别忙碌.他表示打电话来问的人很多,但一个早上实际开户的只有一、两个,直接存定存的还没有.

台湾大型金控--兆丰金控 旗下兆丰银行副理李黑枫说,业务开办首日人民币存款以两岸往来及投资需求为主,今天临柜开户并不多,没有见到人潮,很多客户都是透过网路银行帐户转存,其中以台币转存比较多.

台湾本地银行周三起全力拥抱人民币业务,多家银行祭出高利率奇招来吸引民众存放人民币,其中更不乏三个月天期定存利率3.5%或是第三个月定存利率6.66%的高利率.

虽然初步的统计数据尚未出炉,但市场反应平平令金融业往后推展相关业务浮现些许忧心.

不过元富投顾分析师许芷雁指出,由于今年人民币升值预期声音渐弱,人民币利差可能为汇差抵销,要依靠民众存款冲高资金池并不容易,重要是后续有实质需求的企业户,将贸易以人民币结算,才有机会大幅扩大资金池.

"香港的人民币存款中约有八成是企业存款,台湾也是要靠企业户才比较有机会."许芷雁说.

由于企业通常有长期合约,她估计人民币企业户的浮现将有时间差,在大约一季以后可以观察企业端拥抱人民币的动向.

**趁机调整定存结构**

银行业者除了部分祭出高利率的人民币利率抢存款之外,也有银行趁着人民币热潮的势头,合并考虑自身的条件来提出定存优惠的例子.

台湾公营龙头的台湾银行,周三开出的人民币定存利率并不算太过优惠--一个月0.7%、半年1.0%的定存利率,在各家指标银行里算是最低的.

目前台湾银行有66万户的个人外汇存户,1.9万户的企业户,在台湾的银行业界中外汇存款金额排名前茅.

台银金控董事长刘灯城就说,台银的台币定存户很多,为调整台币的存款结构,缓步降低台币定存比重,又要吸引客户存人民币,因此推出台币定存解约、转存人民币,但利息不打8折的优惠.此外,若达到单笔人民币存款的条件,人民币定存利率还可加码,最高达1%以上.

由于台银拥有高达3.2兆(万亿)台币的总存款,但台币的利差又相当的低,台银近年对于定存并不算欢迎.

2011年台湾银行业的存放款利差仅有1.41百分点,自先前2百分点的高位走滑.

**银行间市场首日报价积极**

除民众及企业外,今日银行间人民币外汇业务也全面启动.市场交易员表示,今日与清算行中国银行 台北分行人民币/美元现汇 抛补顺畅,经纪商台北外汇公司人民币/美元现汇 银行也同样报价积极,令价格与香港 趋近.

不过交易员也指出,台湾本地今日人民币需求较多,人民币卖方稀疏,流动性将是近期隐忧之一.不过由于人民币境外市场已趋成熟,交易商或将选择与海外金融机构抛补,不必囿于本地市场.

"大家今天就是支持一下,之后能不能有像今天这么积极的报价要再观察."一外资银行汇市交易员说.

**各项理财商品跃跃欲试**

业务起跑日各项理财商品也不甘寂寞.台湾央行周二表示,已收件处理中信金 旗下中国信托商银发行人民币债券的申请,也有国外机构询问是否能来台发人民币债.

消息人士指出,中信银的人民币计价债券还在等待主管机关审核,这档有望成为台湾第一档"宝岛债",公司申请了50亿元人民币额度,期限在五年以内.

投信业内人士还提到,复华投信的伞型人民币基金正待金管会的批准,其申请额度为200亿人民币,旗下将有三个子基金,分别为一个货币型基金及两个投资标的不同的债券型基金.

澳新银行高级经济分析师杨宇霆认为,台湾官方包括金管会、央行对于人民币业务的推出,目前看来监管的力道并不算太严格,和大多数亚洲央行一般,对"人民币"这个币别多只是认为它是外币存款的一种,并未祭出特别的管理条件.

"目前看来监管机构对人民币业务的态度是比较开放的,不像对台币是比较'家长式'的管法,我们并不忧虑它对人民币会管得太多,"杨宇霆说.(完)