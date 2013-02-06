中国债市: 短券企稳,资金稳定预期不改短久期操作续受青睐

路透北京2月6日 - 受春节长假期因素影响周三资金面出现波动,中国银行间债市短券未延续此前暖势,收益率走稳.不过交易员认为,市场对未来流动性的稳定预期不改,在国内经济弱势复苏的背景下,预计机构青睐短久期操作的逻辑将延续至春节之后.

配置需求支撑下,上午招标续发的七年国债结果略低于预期,新债中标收益率亦推动二级市场上同久期利率债下行约1个bp(基点).对此交易人士提示,近期不断出炉的宏观数据或进一步印证经济正在企稳,由此长债表现或受限.

"现在资金比较紧,不过预期未来会比较松,这导致买卖两边价差稍微大一些,所以今天成交就不如之前多.再加上快过节了,很多人都不在了,所以今天交投也没有之前活跃."上海一银行交易员称.

中国银行间资金市场周三主要期限质押式回购利率 多继续大涨.市场人士表示,春节现金备付需求仍在持续大额"抽水"流动性,不过近期央行全力维系市场流动性合理充裕的言行,令机构流动性预期乐观,故在当前资金阶段性紧张时,其更倾向于拿隔夜资金过渡,然后用周四公开市场逆回购接续.

中国财政部周三招标的七年期续发固息国债,中标收益率略低于预期.虽然今日早盘资金面略显趋紧,不过因该期债券节后才缴款,机构配置需求仍显旺盛,中标收益率为3.4304%,低于二级市场和预测均值3个基点(BP).

剩余期限约6.5835年的国债120016券 最新报价对应收益率在3.4680%/3.4620%,上日尾盘为3.4750%/3.4700%.剩余期限约0.9452年的国债130002券 最新报价对应收益率在2.77%/2.76%,上日尾盘为2.7600%/2.7455%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.6330 3.7255

上日 3.2646 3.3768 以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8830/2.8200 国债参考率报价 2.8080/2.7510 金融债参考率报价 3.3180/3.2570(完)