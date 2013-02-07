《中国金融分析》公开市场天量净投放应对节前现金需求高峰,节后料滚动回收

* 本周净投放6,620亿元,创单周净投放量新高

* 应对节日的现金需求高峰,央行全力出手

* SLO或询而未启

* 节后资金逐步回归宽裕,公开市场或转向净回笼

* 公开市场操作基调仍将维持平稳

作者 边竞

路透上海2月7日 - 中国春节长假前的流动性紧张如期而至,为应对节日的现金需求高峰,中国央行公开市场全力出手维护资金面稳定,本周净投放量达6,620亿元人民币,创出单周净投放规模新高.

市场人士表示,由于春节因素对资金面仅为短期冲击,最多在节后两到三周后其影响就将逐步消失,届时流动性又将重归宽裕,因此本周投放的资金料将在节后滚动回收.

他们并认为,由于中国经济复苏的势头已较为明确,而1月信贷增长也初显过热苗头,短期内货币政策已无继续加码的必要,央行公开市场近期的主要目标仍是保持资金面稳中偏松的状态,基调不会有太大调整.

"春节前一周银行取现的压力比较大,昨天资金就很紧,今天投放的也就比较多,基本上可以过年了."南京银行金融市场部研究主管黄艳红称.

本周央行共进行8,600亿元14天期逆回购操作,其中周二4,500亿元,创逆回购单日操作量新高,周四4,100亿元,利率均为3.45%,维持数月以来的稳势.上周则总共进行1,800亿元逆回购.

中国今年春节假期为2月9日至15日.

欲浏览去年三季度来中国央行公开市场单周净投放或净回笼资金变化图,请点选:(link.reuters.com/wyr75t)

**SLO或询而未启**

节前的资金面收紧市场早有预期,央行亦在市场最需要的时候出手相助,不过逆回购操作规模如此之大还是颇有些出人预料.

平安证券固定收益部研究主管石磊就指出,"这两次(逆回购)是比想像的大些,现在资金需求还是比较旺盛,主要是一些提款的现金需求,只是暂时性的现象."

他并谈到,本周逆回购操作规模较高还有一个重要原因是价格因素,"因为市场上的资金比较贵,央行的(逆回购)便宜."

北京时间11:43,银行间市场14天期质押式回购加权利率 报4.2119%,较上日的4.2090%微涨,比公开市场14天期逆回购利率高出逾75个基点(bp).

周三银行间市场质押式回购总成交量为5,849.70亿元,较周二减少逾一成;其中,隔夜品种成交量为3,829.69亿元,较周二的5,315.92亿元减少近三成,佐证着单日资金面的阶段性紧张;跨春节假期的14天期品种成交量为1,173.24亿元,较周二增加近五成.

而面对短期资金缺口,SLO是否将正式启动引人关注.据市场人士透露,周三已有机构向央行申请通过SLO获取资金,但央行认为周四的逆回购操作将能满足市场流动性需求,因此并未同意.

另据部分参与今日逆回购投标的银行透露,央行对其申报的需求均予以满足,显示了央行通过公开市场力保节前资金稳定的决心.

中国人民银行此前宣布,自1月18日起启用公开市场短期流动性调节工具(SLO),原则上在公开市场常规操作的间歇期使用,期限以七天期以内短期回购为主,遇节假日可适当延长.但到目前为止,还未有正式推出的消息.

**节后或转向净回笼**

春节前央行以创纪录的逆回购缓解了流动性的燃眉之急,不过节后随着逆回购操作的到期,以及资金逐步回流银行体系,节后的最初几周公开市场转向净回笼的可能性较大.

石磊指出,资金完全回流到银行体系要到正月十五(2月24日)以后,所以节后还需要滚动操作,将部分到期资金时点后移,最终将本周逆回购操作量消化.

他并谈到,目前基本面没有太大变化,经济复苏势头良好,而1月新增信贷势头较猛,投放速度过快也引发了央行的警惕,并在1月末出手调控.相应地公开市场操作也难有进一步放松的空间,维持稳定仍是未来一段时间的主基调.

中国证券报本周稍早报导称,今年1月工农中建四大银行新增信贷约3,700亿元左右;多家机构均对1月金融机构信贷投放较为乐观,普遍预计当月全行业信贷投放在1万亿元左右,较去年同期增幅超三成.

中国人民银行周三发布的2012年四季度货币政策报告表达了其对未来国内通胀压力的警惕.报告称,当前物价对需求扩张仍比较敏感,需要特别关注预期变化可能对未来物价产生的影响,物价形势相对稳定,但不确定因素也在增加.

2012年以来,央行公开市场一直未发行央票,仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至今,则只滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 4,500

(周四) 4,100

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 1,980

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净投放 6,620