《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月6日

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透北京2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:27时,1港元=0.8038人民币HK DCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 万科 12.16 15.40 0.98 深物业 7.31 6.05 1.50 南玻 8.65 7.09 1.52 深康佳 3.52 2.76 1.59 ST中华 4.19 1.56 3.34 ST中冠 7.57 3.82 2.47 深深宝 8.38 7.03 1.48 深华发 6.54 3.88 2.10 深赤湾 13.97 13.13 1.32 招商地产 27.67 27.20 1.27 特力 6.68 4.25 1.96 飞亚达 7.76 7.15 1.35 一致药业 33.80 31.85 1.32 深深房 4.16 3.18 1.63 ST盛润 9.09 5.67 1.99 深南电 4.42 2.80 1.96 深纺织 9.01 5.95 1.88 方大集团 4.46 2.91 1.91 深国商 15.37 10.80 1.77 深赛格 4.55 2.93 1.93 宝石 12.15 8.00 1.89 小天鹅 10.72 9.17 1.45 粤高速 3.34 3.04 1.37 晨鸣纸业 4.12 3.55 1.44 ST珠江 3.08 2.22 1.73 丽珠 40.15 33.94 1.47 美菱电器 4.23 4.14 1.27 大冷股份 8.30 6.42 1.61 粤电力 6.24 5.79 1.34 佛山照明 6.87 5.92 1.44 江铃汽车 18.99 21.80 1.08 沙隆达 6.17 4.05 1.90 苏常柴 6.37 4.50 1.76 威孚高科 41.90 32.74 1.59 古井贡酒 32.40 24.95 1.62 ST东海 3.78 2.89 1.63 长安汽车 8.51 7.83 1.35 京东方 2.30 1.73 1.65 鲁泰 7.27 7.56 1.20 本钢板材 4.35 3.19 1.70 张裕 43.20 47.05 1.14 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 李然; 审校)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。