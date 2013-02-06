香港金融: 金管局称将在六个月内对HIBOR定价机制进行优化

路透香港2月6日 - 为避免银行操纵香港银行同业拆息(HIBOR),香港金管局周三称,将在未来六个月内宣布一系列加强HIBOR定价机制的措施,如将拆息定价机制的管理职能交予财资市场公会(TMA),以此提升HIBOR定价机制的透明度及稳健性.

伦敦银行同业拆息(LIBOR)操纵案后,引发全球监管机构检讨辖内拆息机制,金管局副总裁阮国恒在新闻会上表示,该局接纳银行公会及TMA的建议,并要求两个组织在六个月内实施一些优化措施,其中包括对管理人的工作制定适当的监管、制定详尽的操守准则供报价银行遵守;停止编制市场需求较小的香港银行同业拆息品种定价,并每十二个月检讨一次报价银行名单.此前路透相关报道可见

香港Hibor主要用于放款、以及利率掉期等金融衍生性商品定价,期限由隔夜至一年期,此前共有15个品种.至去年9月底银行业估算约有2万亿(兆)港元的表外合约是参考HIBOR订定.

金管局决定六个月内将停止编制市场需求较小的香港银行同业拆息定价（即4个月、5个月、7个月、8个月、9个月、10个月及11个月）,保留隔夜、1星期、2星期等8个同业拆息定价.

阮国恒还称,金管局认为还需要采取额外监管措施,如在业界制定操守准则(包括利率报价指引),明确定明负责报价银行有关财资管理、风险管控及合规职能的经理需为该行报价活动负责,此外金管局可根据需要要求银行提供报价,并就TMA相关监控制度定期外部审计.

金管局不久前公告称,已从境外监管机构收到有关瑞银在提供HIBOR及亚洲其他参考利率的报价方面可能涉及不当行为的资料,对瑞银可能涉嫌操纵香港银行同业拆息(HIBOR)展开调查.

被问及为何金管局不等待完成调查瑞银是否涉及银行同业拆息操纵后才推出优化香港HIBOR定价机制的措施,阮国恒表示,不认为要等待调查结果,因相信措施可大大提高报价机制本身的管理及独立性,并与其他地区方向性一致,并希望机制愈快优化愈好.

**定期检讨报价银行名单时限增至每年一次**

金管局称,同意银行公会提出有关定期检讨报价银行名单的时限建议,由每两年一次增加至每年一次,待报价银行现行任期于2014年8月届满后开始生效,要确保香港银行同业拆息报价银行的代表性及持续参与报价.

目前HIBOR报价银行共有20家,包括中国银行(香港)、汇丰银行 、渣打银行 三家发钞行,以及17家本地、中国内地以及外资行.计算方式是参考报价行每交易日上午11时15分同业市场港元存款利率报价,抽出14个中位数值,再取其平均数.

该局助理总裁刘应彬称,现时20家参与拆息定价银行,金管局在未来会继续以鼓励形式,期望银行继续参与定价,不会贸然引入条例让银行强制参与,除非参与行数目锐减.

金管局发予记者资料显示,在新措施之下,港银同业拆息仍然归属于银行公会,但管理职能交由TMA负责,并由TMA成立监管及管制委员会,金管局在财资公会之上作监管.(完)