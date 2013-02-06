更新版 1-中国汇市: 人民币收盘小跌,顺应亚洲货币弱势但升值预期未减

全球金市：金价料创一年来最佳季度表现，受政治面不确定性支撑
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
* 人民币即期收跌
* 客盘结汇意愿强烈
* 大行购汇助成交随中间价保持平稳
* 人民币升值预期未变 (新增收盘报价,评论和背景)
路透北京2月6日 - 人民币兑美元即期 周三随中间价收低,与日圆等亚洲货币走向一致.交易员表示,近日人民币随中间价走弱后,一些结汇客盘持续进入,而大行购汇也频现身影,使即期成交价随中间价走势大体保持平稳.
分析人士称,从目前结汇需求来看,如果没有大行购汇,人民币可能会很快涨停;但同时也要警惕春节长假因素放大资金紧张程度,加上长假过后购汇也会增多,节后人民币汇率有可能面临一定短期贬值风险.
上海一城商行交易主管说,近期从客盘来看,无论是即期和远期都仍以结汇占上风,并未因中间价回软而出现逆转."目前客户对人民币的升值预期非常非常强,这还是受到国内经济复苏的支撑."
他认为,中间价这几天回软只是央行为了顺应周边货币的跌势,后期可能续贬但幅度应该有限,总体会保持稳定,而且等日圆和韩元止跌后可能会再度走升.
以下为今日人民币兑美元主要报价 以及中间价 :
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
6.2317 6.2307 6.2337 6.2881 6.2850 6.2294
受海外宽松货币政策推动和国内经济企稳回升支撑,人民币未来一年料保持升值态势,但预计升幅有限.路透调查显示,在此期间,人民币兑美元汇率料在基本稳定的基础上缓慢升值约1.3%.
日圆兑美元和欧元周三跌至33个月低点,在日本央行将引入更温和派的总裁来推行积极宽松措施的预期下,投资人纷纷抛售日圆.
以下为北京时间16:43,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3196/36 6.3180
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2144/67 6.2113
境内美元人民币一年期掉期 升水报880点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3197元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
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人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
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路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14:
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。