更新版 1-中国汇市: 人民币收盘小跌,顺应亚洲货币弱势但升值预期未减

* 人民币即期收跌

* 客盘结汇意愿强烈

* 大行购汇助成交随中间价保持平稳

* 人民币升值预期未变 (新增收盘报价,评论和背景)

路透北京2月6日 - 人民币兑美元即期 周三随中间价收低,与日圆等亚洲货币走向一致.交易员表示,近日人民币随中间价走弱后,一些结汇客盘持续进入,而大行购汇也频现身影,使即期成交价随中间价走势大体保持平稳.

分析人士称,从目前结汇需求来看,如果没有大行购汇,人民币可能会很快涨停;但同时也要警惕春节长假因素放大资金紧张程度,加上长假过后购汇也会增多,节后人民币汇率有可能面临一定短期贬值风险.

上海一城商行交易主管说,近期从客盘来看,无论是即期和远期都仍以结汇占上风,并未因中间价回软而出现逆转."目前客户对人民币的升值预期非常非常强,这还是受到国内经济复苏的支撑."

他认为,中间价这几天回软只是央行为了顺应周边货币的跌势,后期可能续贬但幅度应该有限,总体会保持稳定,而且等日圆和韩元止跌后可能会再度走升.

以下为今日人民币兑美元主要报价 以及中间价 :

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2317 6.2307 6.2337 6.2881 6.2850 6.2294

受海外宽松货币政策推动和国内经济企稳回升支撑,人民币未来一年料保持升值态势,但预计升幅有限.路透调查显示,在此期间,人民币兑美元汇率料在基本稳定的基础上缓慢升值约1.3%.

日圆兑美元和欧元周三跌至33个月低点,在日本央行将引入更温和派的总裁来推行积极宽松措施的预期下,投资人纷纷抛售日圆.

以下为北京时间16:43,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3196/36 6.3180

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2144/67 6.2113

境内美元人民币一年期掉期 升水报880点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3197元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

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