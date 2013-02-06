银行观点: 香港第四季经济增长料加快至2.6%,复苏之路仍不平--恒生

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透香港2月6日 - 恒生银行 周三发表研究报告估计,香港第四季的经济增长将加快至2.6%,增幅为2011年以来最高,而本地需求殷切相信是经济增长的主要动力.
恒生在其最新一期《香港经济脉搏》中称,虽然第四季经济增长将由第三季的1.3%加快至2.6%,但不代表往后会继续加快,因目前香港经济面对不少风险,包括美国财政问题尚待解决,以及欧洲持续缩减开始.在阴霾消散之前,本地经济复苏之路仍会崎岖不平,故维持2013年全年本地生产总值(GDP)增长3%的预测.
财政司司长曾俊华将于本月27日发表2013/14年度财政预算案,届时将一并公布2012年第四季GDP数据.报告估计,政府截至3月底止2012/13财政年度的政府财政盈余将超过600亿港元,金额将为历来第四高水平,并意味着政府财政储备将升至7,300亿港元的纪录高位.
"财政稳健可使当局继续保持审慎理财原则的同时,采取较为宽松的财政政策."报告称.
曾俊华在上一份预算案中估计,2012/13年度将34亿港元综合帐目赤字.截至去年12月底止九个月,政府的财政盈余为517亿港元.
恒生的报告预期,新一份财政预算案的刺激经济措施规模有限,但部份之前曾推出的纾困措施,例如代缴公屋租金及向综援受助人士发放额外津贴等或得以延续.此外,由于行政长官梁振英在其最新一份施政报告中对改变管治理念及提升长期经济竞争力的着墨甚多,即使政府在财政预算案当中提出税务优惠措施以支持特定行业,亦属预料之内.(完) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。