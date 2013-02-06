银行观点: 香港第四季经济增长料加快至2.6%,复苏之路仍不平--恒生

路透香港2月6日 - 恒生银行 周三发表研究报告估计,香港第四季的经济增长将加快至2.6%,增幅为2011年以来最高,而本地需求殷切相信是经济增长的主要动力.

恒生在其最新一期《香港经济脉搏》中称,虽然第四季经济增长将由第三季的1.3%加快至2.6%,但不代表往后会继续加快,因目前香港经济面对不少风险,包括美国财政问题尚待解决,以及欧洲持续缩减开始.在阴霾消散之前,本地经济复苏之路仍会崎岖不平,故维持2013年全年本地生产总值(GDP)增长3%的预测.

财政司司长曾俊华将于本月27日发表2013/14年度财政预算案,届时将一并公布2012年第四季GDP数据.报告估计,政府截至3月底止2012/13财政年度的政府财政盈余将超过600亿港元,金额将为历来第四高水平,并意味着政府财政储备将升至7,300亿港元的纪录高位.

"财政稳健可使当局继续保持审慎理财原则的同时,采取较为宽松的财政政策."报告称.

曾俊华在上一份预算案中估计,2012/13年度将34亿港元综合帐目赤字.截至去年12月底止九个月,政府的财政盈余为517亿港元.