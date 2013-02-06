香港个股:味千中国称2012年净利大降,受累钓鱼岛事件及消费低迷

路透香港2月6日 - 食品连锁业者--味千中国 周发布获利预警称,2012年12月底止的年度净利将按年大幅下滑,因去年消费情绪普遍低迷以及钓鱼岛事件等影响.

味千在联交所发布公告称,去年下半年的钓鱼岛事件,亦引发短期的销售及可比店铺销售增长下滑.此外,去年的销售、行政及其他经营开支也增加.

尽管味千中国并非日资企业,其鲜明的日式食品形象,令其在去年的中日关系紧张时遭受池鱼之殃.

味千中国今日收盘逆势跌0.53%至5.60港元,过去一个月来跌17.08%;大盘恒生指数 小升0.47%.

标榜汤底由猪骨熬制成并含有大量钙的味千拉面,2011年时遭媒体报导其汤头为浓缩用料以及过往曾因面料添加剂而遭罚等事件,造成了2012年6月30日止的中期净利按年大跌87.5%.(完) 浏览味千中国其他新闻,请点选 浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 屈桂娟)