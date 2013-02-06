香港个股:味千中国称2012年净利大降,受累钓鱼岛事件及消费低迷

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透香港2月6日 - 食品连锁业者--味千中国 周发布获利预警称,2012年12月底止的年度净利将按年大幅下滑,因去年消费情绪普遍低迷以及钓鱼岛事件等影响.
味千在联交所发布公告称,去年下半年的钓鱼岛事件,亦引发短期的销售及可比店铺销售增长下滑.此外,去年的销售、行政及其他经营开支也增加.
尽管味千中国并非日资企业,其鲜明的日式食品形象,令其在去年的中日关系紧张时遭受池鱼之殃.
味千中国今日收盘逆势跌0.53%至5.60港元,过去一个月来跌17.08%;大盘恒生指数 小升0.47%.
标榜汤底由猪骨熬制成并含有大量钙的味千拉面,2011年时遭媒体报导其汤头为浓缩用料以及过往曾因面料添加剂而遭罚等事件,造成了2012年6月30日止的中期净利按年大跌87.5%.(完) 浏览味千中国其他新闻,请点选 浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 屈桂娟)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。