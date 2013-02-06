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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 17:01 BJT

《汇市简讯》澳元/美元跌破关键支撑,提振波动率

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* 澳元兑美元跌破1.0342的关键支撑,考验1.0300的波段低点,提升波动率

* 周三伦敦盘初,一周平价期权付在7.5,一个月期在7.3

* 三个月期目前报8.0,周二报7.7;一年期现报9.4,周二报9.25

* 风险逆转指标走高,一周期澳元卖权在0.7,一个月期目前在1.1

* 今日亚洲市场两个月期delta值在0.25的交投于1.45,六个月期交投于2.45

* 若澳元跌破1.0300美元,则将进一步提振波动率,下一关键支撑位在11月16日低点1.0283.(完)

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