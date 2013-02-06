台湾债市: 102/2期借券新作未成交

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透台北2月6日 - 台湾柜台买卖中心公布,周三等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下 : 期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利 可交易余额 (上日余额) 率 102/2 6.5 -- -- -- 184.5 (184.5) 注:今日未有新作成交纪录,仅有到期6.5亿台币,因此无成交利率. 约定天数为一天,借券成交值单位为亿台币,利率单位为%.(完)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。